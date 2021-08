Pil, Istat: nel secondo trimestre +2,7%, +17,3% sull'anno

ansa

Secondo l'Istituto nazionale di statistica nel secondo trimestre del 2021 il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% nei confronti del secondo trimestre del 2020. La crescita già acquisita del Pil per l'anno corrente è del 4,7%, nel caso in cui nei prossimi trimestri ci fosse una variazione pari a zero.