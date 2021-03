Pil, Istat: nel quarto trimestre in calo dell'1,9%

Nel quarto trimestre del 2020 il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dell'1,9% rispetto al trimestre precedente e del 6,6% nei confronti del quarto trimestre del 2019. Lo rileva l'Istat, precisando che la stima precedente era di un calo del 2% in termini congiunturali e del 6,6% in termini tendenziali. La crescita acquisita per il 2021 è pari a 2,3%.