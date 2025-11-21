Mfe, Pier Silvio Berlusconi: "Continuiamo a crescere oltre le previsioni"

MFE- MediaForEurope, approvati i risultati dei primi 9 mesi del 2025
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Il Ceo di Mfe - Mediaforeurope: "Nonostante il mercato tv in Spagna resti molto complicato chiudiamo i nove mesi con un utile in aumento e una generazione di cassa migliorata di circa il 10%"
Il Consiglio di Amministrazione di Mfe-Mediaforeurope, riunitosi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, ha approvato all'unanimità le informazioni periodiche finanziarie relative ai primi nove mesi del 2025. "Nonostante il mercato tv in Spagna resti molto complicato e l’impatto dei conti di ProSiebenSat.1 – su cui abbiamo appena iniziato a lavorare –, MFE continua a crescere, andando oltre le previsioni. - dichiara Pier Silvio Berlusconi, CEO MFE-Mediaforeurope - Anche dopo il terzo trimestre, storicamente il più debole dell’anno, grazie alla nostra attenzione gestionale e alla strategia crossmediale, chiudiamo i nove mesi con un utile in aumento e una generazione di cassa migliorata di circa il 10%. Sono segnali concreti della forza di una MFE sempre più internazionale. Dopo Italia e Spagna, siamo certi che il lavoro avviato in Germania porterà ulteriore solidità e, nel tempo, creerà valore per tutti gli azionisti. È significativo anche il forte incremento degli ascolti di Mediaset in Italia, in un mercato iper - affollato e iper- competitivo. Tutto questo dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e che il gruppo ha la capacità e l’energia per continuare a crescere".
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Ottimi risultati televisivi - La trimestrale di MFE offre uno spaccato interessante non solo sull’andamento economico del Gruppo, ma anche sui risultati televisivi di Mediaset in Italia. Dai dati emerge infatti che Mediaset continua a mantenere una posizione di forza nelle principali fasce d’ascolto sul target commerciale 15–64 anni, il pubblico considerato centrale dagli investitori pubblicitari. Una leadership costante, che conferma la solidità dell’offerta editoriale e la capacità del Gruppo di intercettare quotidianamente il pubblico più rilevante per il mercato.
Primo editore italiano - Dalla trimestrale affiora però anche un dato meno scontato: pur non essendo tra gli obiettivi strategici dichiarati, Mediaset si conferma anche nel 2025 — per il terzo anno consecutivo — il primo editore italiano sul totale giorno, considerando l’intera platea televisiva. La quota d’ascolto raggiunge il 37,4%, contro il 35,8% della Rai.cIl trimestre luglio–settembre rafforza ulteriormente questo scenario. In prima serata, Mediaset conquista il pubblico totale con una media del 40,8%, superando il servizio pubblico di oltre otto punti. Un risultato che segna una crescita del 6% sullo scorso anno, mentre la Rai registra un calo del 5%.