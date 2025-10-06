Pier Silvio Berlusconi conquista la vetta di Top Manager Reputation per tre mesi consecutivi

Il successo nella classifica Top Manager Reputation è l'esito di un lavoro che va oltre la dimensione personale. Rappresenta la sintesi di un progetto industriale ampio, che punta su innovazione, pluralismo e consolidamento dei contenuti. La leadership di Pier Silvio Berlusconi si rivela, ancora una volta, capace di tenere insieme rigore manageriale e sensibilità editoriale. Un modello che si afferma con discrezione ma con risultati concreti, e che oggi ottiene anche il riconoscimento della reputazione digitale. Per MFE e per il suo amministratore delegato, il futuro sembra già tracciato. E guarda sempre più all'Europa.