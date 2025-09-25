Mfe-MediaForEurope, il Cda approva i risultati del primo semestre | Pier Silvio Berlusconi: "Pronti a diventare il primo player tv europeo"

Grande soddisfazione è stata espressa dal ceo del Gruppo Pier Silvio Berlusconi che, commentando i dati, ha affermato: "Mfe chiude il decimo semestre consecutivo con risultati positivi e un utile ancora in netta crescita. Il nostro lavoro e questi risultati ci danno la solidità per intraprendere con concretezza e convinzione la sfida per realizzare il primo player tv e media in Europa. Il perfezionamento dell'Opa su ProSiebenSat.1 appena avvenuto è un passo decisivo per il nostro progetto industriale. Lo affrontiamo con realismo e prudenza, consapevoli che ci sarà molto lavoro da fare, ma con l'entusiasmo di chi sta costruendo qualcosa di mai realizzato prima. Oggi anche nel mondo dei media è fondamentale crescere. Questa nostra nuova dimensione sarà cruciale per resistere e affrontare tutte le nuove sfide in un contesto economico molto complicato e con una sempre maggiore concorrenza dei giganti del Web".