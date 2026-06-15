Frankfurter Allgemeine Zeitung, Pier Silvio Berlusconi "Tra i manager italiani che stanno conquistando la Germania"
Il giornale tedesco sul Ceo di MediaForEurope: "Ha fatto ciò che nessun altro imprenditore televisivo prima di lui ha osato fare"
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Pier Silvio Berlusconi in Germania sta "compiendo un passo che nessun altro imprenditore televisivo prima di lui ha osato fare". In un lungo articolo sui grandi businessman italiani che stanno conquistando l'economia tedesca, il prestigioso quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung ha dedicato ampi elogi al Ceo di MediaForEurope, in particolare per l'audacia di andare a investire all'estero in un settore - come quello dei media - che è tradizionalmente legato alle specificità nazionali e quindi più difficile da integrare su scala europea. Nonostante questa difficoltà, scrive la Faz, Berlusconi "in Italia domina la televisione privata e mette in difficoltà le emittenti pubbliche, in Spagna e in Portogallo è un peso massimo". E poi c'è appunto la Germania, dove Mfe è entrata con l'acquisizione di ProSieben Sat.1.
L'affare ProSieben Sat.1
La scalata di Pier Silvio Berlusconi alla tv tedesca è raccontata dal quotidiano come un gioco di attesa e prontezza da perfetto imprenditore: "Berlusconi ha esercitato a lungo la pazienza. Pur essendo il principale azionista di ProSieben Sat.1, era rimasto in minoranza prima di ottenere l’intera società", si legge. "La perseveranza di un’azienda familiare, quale Mfe è rimasta nonostante la quotazione in Borsa, ha dato i suoi frutti". Nessun altro imprenditore tv aveva finora tentato con la stessa determinazione di costruire un grande gruppo europeo capace di operare su più mercati nazionali.
Il modello di manager e la competizione fuori dall'Italia
Non solo per l'affare ProSieben, Berlusconi si è guadagnato le pagine del Frankfurter Allgemeine Zeitung, ma anche per il modello imprenditoriale che rappresenta: "Incarna la nuova generazione di manager italiani: evita i conflitti di interesse politici e si concentra esclusivamente sugli affari". Fino ad arrivare a un'esperienza di respiro internazionale per "completare il profilo professionale". Sebbene al momento l'economia italiana non navighi acque tranquille - tra crescita limitata, crisi industriali e problemi demografici - il Ceo di MediaForEurope è tra i manager che meglio di tutti riesce ad avere capacità di competere al di fuori dei confini nazionali: "L'economia italiana nel suo complesso potrebbe non trovarsi in una situazione ottimale. Alcuni dirigenti aziendali, tuttavia, guardano con coraggio oltre i confini e stanno attualmente facendo onore all'Italia all'estero".