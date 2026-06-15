Frankfurter Allgemeine Zeitung, Pier Silvio Berlusconi "Tra i manager italiani che stanno conquistando la Germania"

Pier Silvio Berlusconi in Germania sta "compiendo un passo che nessun altro imprenditore televisivo prima di lui ha osato fare". In un lungo articolo sui grandi businessman italiani che stanno conquistando l'economia tedesca, il prestigioso quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung ha dedicato ampi elogi al Ceo di MediaForEurope, in particolare per l'audacia di andare a investire all'estero in un settore - come quello dei media - che è tradizionalmente legato alle specificità nazionali e quindi più difficile da integrare su scala europea. Nonostante questa difficoltà, scrive la Faz, Berlusconi "in Italia domina la televisione privata e mette in difficoltà le emittenti pubbliche, in Spagna e in Portogallo è un peso massimo". E poi c'è appunto la Germania, dove Mfe è entrata con l'acquisizione di ProSieben Sat.1.