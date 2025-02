Pier Silvio Berlusconi al Tg5: "MFE ha approvato i dati preliminari del 2024, i risultati sono ottimi su tutti i fronti"

“Oggi i mercati ci riconoscono di aver attuato un'ottima strategia: chiara e definita. Noi siamo molto crossmediali e stiamo diventando sempre più internazionali. Una piccola notizia: fino a qualche anno fa, stante la dimensione dei mercati in cui operiamo, Italia e Spagna, relativamente piccoli, noi eravamo il broadcaster che valeva di meno in Europa. Non perché andassimo male, ma proprio per un fatto dimensionale. Bene, oggi siamo diventati il broadcaster che vale più di tutti in Europa, tenendo conto anche di quelli tedeschi e francesi. Quindi una bella soddisfazione”.