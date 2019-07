Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,47%, All Share +0,34%

La Borsa di Milano apre in positivo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,47% a 22.195 punti mentre l'All Share lo 0,34% a 24.110 punti. In apertura dei mercati lo spread tra Btp e Bund è in calo: a quota 185 punti. Il tasso di rendimento per il titolo decennale italiano scende all'1,54%.