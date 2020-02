Piazza Affari apre in rialzo, Ftse Mib +0,2% a 24.738 punti

Apertura in moderato rialzo per la Borsa di Milano. All'inizio delle contrattazioni a Piazza Affari, l'indice Ftse Mib segna infatti un progresso dello 0,2% a 24.738 punti. Avvio di seduta in rialzo anche per gli altri principali listini europei: Francoforte +0,32%, Parigi +0,16% e Londra +0,14%.