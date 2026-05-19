Piano Ue per i fertilizzanti, previsti aiuti agli agricoltori e flessibilità nell'Ets

"Circa il 30% del nostro fabbisogno di azoto proviene dalle importazioni. Il 70% del nostro fabbisogno di fosfati dipende dall'importazione di roccia fosfatica e il 40% del nostro fabbisogno di potassio è soddisfatto dalle importazioni. Ad oggi, la disponibilità di fertilizzanti nell'Ue non è ancora il problema principale. Il mercato europeo rimane rifornito per questa stagione agricola. E la sicurezza alimentare dell'Ue non è a rischio", ha detto Hansen. "Le preoccupazioni, tuttavia, riguardano l'accessibilità economica, la prevedibilità e la resilienza. E sappiamo che gli agricoltori hanno bisogno di prevedibilità quando prenderanno decisioni quest'estate", ha concluso.