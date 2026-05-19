Piano Ue per i fertilizzanti, previsti aiuti agli agricoltori e flessibilità nell'Ets

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Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della Pac per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'Ets in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime Ue, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024
Il piano Ue sui fertilizzanti
Bruxelles intende proporre "prima dell'estate" un rafforzamento della riserva agricola della Pac per fornire liquidità immediata agli agricoltori. Con modifiche mirate all'attuale Pac, l'esecutivo di Ursula von der Leyen avvierà inoltre un nuovo regime di liquidità temporaneo, consentendo ai Paesi membri di riprogrammare i propri piani strategici e di utilizzare i fondi per fornire agli agricoltori un risarcimento parziale dei costi aggiuntivi dei fertilizzanti.
Von der Leyen: "La leadership climatica e la resilienza economica sono interconnesse"
Come spiegato da Ursula von der Leyen, l'attuale crisi dei combustibili fossili "dimostra che la leadership climatica e la resilienza economica sono interconnesse" e, per questo, la Commissione Ue ha proposto un piano d'azione per i fertilizzanti che "sostenga gli agricoltori europei e acceleri l'innovazione in soluzioni sostenibili e di produzione nazionale".
Hansen: "Coperto il fabbisogno di fertilizzanti del 2026, preoccupa il 2027"
"Per il raccolto del 2026, la maggior parte del fabbisogno è coperto, ma crescono le preoccupazioni per il 2027", ha affermato il commissario europeo all'Agricoltura Christophe Hansen in plenaria al Parlamento europeo parlando del piano d'azione per i fertilizzanti. "Entro l'estate, gli agricoltori dovranno decidere cosa seminare e cosa concimare, e dobbiamo riconoscere le nostre vulnerabilità strutturali", ha aggiunto.
"Circa il 30% del nostro fabbisogno di azoto proviene dalle importazioni. Il 70% del nostro fabbisogno di fosfati dipende dall'importazione di roccia fosfatica e il 40% del nostro fabbisogno di potassio è soddisfatto dalle importazioni. Ad oggi, la disponibilità di fertilizzanti nell'Ue non è ancora il problema principale. Il mercato europeo rimane rifornito per questa stagione agricola. E la sicurezza alimentare dell'Ue non è a rischio", ha detto Hansen. "Le preoccupazioni, tuttavia, riguardano l'accessibilità economica, la prevedibilità e la resilienza. E sappiamo che gli agricoltori hanno bisogno di prevedibilità quando prenderanno decisioni quest'estate", ha concluso.