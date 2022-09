Piano per ridurre i consumi, ecco voce per voce quanto si può risparmiare

Leggi Anche Dalle docce più veloci al riscaldamento ridotto: ecco il piano del governo per ridurre i consumi

Ecco, voce per voce, il risparmio annuo per famiglia

(a prezzi 2022):



1)

MISURE AMMINISTRATIVE riscaldamento invernale

RISPARMIO 178,63 euro

COMPORTAMENTI VOLONTARI A COSTO ZERO

RISPARMIO 428,75 euro

(riduzione un grado, uno ora al giorno e 15 giorni di accensione):2)

- doccia: riduzione da 7 a 5 minuti e di 3 gradi della temperatura 252,23 euro

- abbassare il fuoco dopo l'ebollizione 12,46

- ridurre lavaggi della lavatrice da uno al giorno a uno ogni 2 giorni 52,29

- ridurre lavaggi lavastoviglie da 2 a 1 al giorno 74,69

- staccare spina della lavatrice non in funzione 1,58

- spegnere il frigorifero durante le vacanze 3,42

- impostare il frigorifero a modalità basso consumo per 15 giorni durante le vacanze 2,05

- non lasciare Tv, decoder e dvd in stand by 4,53

- ridurre il tempo di accensione del forno 13,78

- ridurre l'accensione delle lampadine del 13% (un ora al giorno per ogni singola lampadina 11,72





RISPARMIO TOTALE STRETTA RISCALDAMENTI E MISURE VOLONTARIE 607,38 euro