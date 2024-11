Petrolio, rimandato il vertice Opec+ su proroga tagli offerta

Slitta a giovedì 5 dicembre la riunione interministeriale dell`Opec e il vertice allargato con i produttori non aderenti al cartello (Opec+), che era stato originariamente previsto per domenica 1 dicembre. La riunione riguarda la possibile proroga delle restrizioni all'offerta, che gli esportatori si autoimpongono per puntellare le quotazioni. Con un comunicato l`organizzazione, che ha sede a Ginevra, spiega che lo slittamento è stato determinato dalla concomitanza del 45esimo vertice degli Stati del Golfo, che si terrà sempre il primo dicembre in Kuwait.