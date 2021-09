Petrolio, Brent supera gli 80 dollari: non succedeva da quasi 3 anni

Le quotazioni del petrolio Brent superano gli 80 dollari al barile per la prima volta in quasi tre anni, sulla scia delle aspettative di rialzo della domanda e sui timori per le forniture con il pianeta che sta lentamente uscendo dalla crisi pandemica. Il Brent segna in Asia un rialzo dello 0,9%, a 80,24 dollari, toccando i massimi da ottobre del 2018. Il petrolio West Texas Intermediate (Wti) guadagna lo 0,9% e si porta a 76,07 dollari.