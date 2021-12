Pensioni, Tito Boeri: "Bisogna accelerare il passaggio al metodo contributivo"

"Una cosa che bisogna sicuramente fare è accelerare il passaggio al metodo contributivo che garantisce anche una possibilità di andare in pensione prima". Con queste parole è intervenuto a "Mattino Cinque" l'ex presidente dell'INPS Tito Boeri per commentare gli aumenti pensionistici e per capire in che modo potrebbe cambiare il sistema. "Il pensionamento flessibile è consentito nel sistema contributivo - ha aggiunto Boeri - e chiaramente chi va in pensione prima dovrà percepire degli assegni più bassi”.

“Quando noi guardiamo ai livelli delle pensioni - ha concluso Boeri - dovremmo sempre anche chiedere alle persone da quando percepiscono la pensione perché è chiaro se uno percepisce una pensione da molto tempo avrà un assegno più basso ed è giusto che sia così, perché poi alla fine se li cumula nel corso del tempo avrà una somma più alta”.