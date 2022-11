Pensioni, in Manovra nel 2023 arriva la nuova "Quota 103"

La "Quota 103" consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica, mentre per chi decide di restare al lavoro è stato rifinanziato il bonus Maroni che prevede una decontribuzione del 10%.

In Manovra è stata anche prorogata per il 2023 l'"Opzione donna", con alcune modifiche: si potrà andare in pensione a 58 anni con due figli o più, a 59 con un figlio, a 60 negli altri casi. "Opzione donna" è comunque riservata a particolari categorie: caregiver, lavori gravosi, disabili. Confermata anche l'Ape sociale per i lavori usuranti. L'indicizzazione delle pensioni pensioni è prevista al +120% del trattamento minimo.