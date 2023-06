Pensioni, Landini: "Incontro con il governo è stato totalmente inutile"

L'incontro sulle pensioni tra i sindacati e il ministro Marina Calderone, "è stato negativo, totalmente inutile".

Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Hanno ridetto le cose di gennaio e sulle risorse per fare una trattativa vera non ci hanno risposto", ha affermato, per poi aggiungere: "Il governo non ha la volontà vera di aprire la trattativa e il ministro non ha alcun mandato".