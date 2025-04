Pensioni, Giorgetti: è il momento di innovare la previdenza privata

Per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è tempo di "innovare la previdenza privata". "Penso sia arrivato il momento di innovare il sistema della previdenza privata che, salvo limitati interventi, è ancor basato sulla riforma del 2005", ha affermato. "Se guardiamo al sistema pensionistico in prospettiva è evidente che sarà sempre più essenziale il ruolo della previdenza complementare. Negli ultimi anni l'adesione a tali forme è cresciuta costantemente ma, nonostante un trattamento fiscale di favore, non ha ancora raggiunto i livelli degli altri Paesi". "Eppure, se guardiamo ai risultati ottenuti dai fondi nel 2024 sono stati positivi", ha aggiunto.