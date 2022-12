Manovra, emendamento del Pd: rifinanziare bonus psicologo

Il Pd chiede di prorogare il bonus psicologo anche nel 2023 e 2024 con un finanziamento di 25 milioni l'anno. I dem hanno presentato un emendamento alla Manovra in cui propongono, inoltre, lo stanziamento di 20 milioni l'anno nel 2023 e 2024 "al fine di incrementare i servizi di salute mentale a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età" e altri 20 milioni l'anno nel biennio per "potenziare il reclutamento dei professionisti sanitari e di assistenti sociali". Le coperture - 65 milioni l'anno - arrivano dal Fondo per le esigenze indifferibili.