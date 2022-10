Pasta a fuoco spento? Gli chef stellati si dividono: "Da provare". "No, si ammolla"

Non si poteva non tornare a parlare della cottura della pasta senza gas (che prevede di spegnere il fornello una volta buttata nell'acqua), dopo un post condiviso su Facebook dal premio Nobel della Fisica, Giorgio Parisi. Suggerimenti non nuovi, come precisa lo stesso Parisi, ma che proposti come ricette contro il caro bollette hanno scatenato l'ironia su Twitter. "La pasta va mangiata cruda, direttamente dal sacchetto", risponde un utente; o ancora: "Ricetta impeccabile per mangiare la pasta scotta fuori e cruda dentro"; oppure: "L'idea di non lavarsi per risparmiare acqua calda è stata già suggerita?".