Pasqua, Coldiretti: "Gli italiani hanno speso 1,8 miliardi di euro a tavola"

Gli italiani hanno speso circa 1,8 miliardi di euro per imbandire le tavole della Pasqua.

Nove su dieci, infatti, hanno scelto di trascorrere la domenica di festa in casa, secondo un bilancio Coldiretti/Ixè dal quale emerge un forte ritorno della convivialità dopo due anni di festività tra lockdown e zone rosse. La spesa è aumenta del 25% rispetto allo scorso anno, così come le presenze medie di commensali a tavola (quasi 6, cioè 2 in più rispetto al 2021). Sono 2,5 milioni gli italiani che hanno scelto il pranzo in un ristorante o in un agriturismo.