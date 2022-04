Pasqua: assalto alle città d'arte, turisti anche in spiaggia

Riprende il turismo pasquale dopo due anni di limitazioni e lockdown a causa della pandemia.

Le previsioni, che parlavano di un movimento tra gli 11 e i 15 milioni di persone in viaggio (secondo la Coldiretti/Ixè, 11,5 milioni), non sbagliavano, anzi forse erano un po' al ribasso. Le città d'arte, dopo 25 mesi di presenze limitate e cancellazioni, si godono visitatori per le vacanze pasquali. Code da Torino a Venezia, da Milano a Verona. Non mancano turisti sulle spiagge con oltre il 50% degli stabilimenti balneari aperti per la prima prova d'estate.