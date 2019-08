Parte Quota 100 nella P.a., Inps: subito 10.336 domande

Sono 10.336 le domande presentate da dipendenti pubblici per andare in pensione con il meccanismo Quota 100. Questi i primi dati ufficiali, rivela l'Ansa, che l'Inps ha elaborato sulle richieste di uscita che partono dal mese di agosto, che è appunto quello di avvio di Quota 100 nella P.a. Un gran numero di uscite è atteso per settembre, che potrebbe interessare il settore scolastico, il più numeroso tra i dipendenti pubblici.