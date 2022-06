Pagamenti con carta, dal 30 giugno diventano obbligatori: cosa si rischia

Si potrà pagare anche un solo caffè al bar con la carta di credito. Finalmente. Dal

30 giugno

pagamenti elettronici.

sanzione

scattano le multe per gli esercenti che non accettano iL'obbligo c'era già dal 2014 ma non erano previste multe. L'entrata in vigore dellaera previsto per il 1° gennaio 2023 ma è stata anticipata dal decreto legge 34 del 2022 al prossimo giugno. L'obbligo riguarda non solo i commercianti, ma anche professionisti e tassisti.

MULTA MINIMO DA 30 EURO

pagamento

30 euro,

Chi non accetterà uncon carta rischia una multa che parte da un minimo dimaggiorata del 4% del valore della vendita o della prestazione di servizi per cui non è stato accettato il pagamento della transazione. Facciamo un esempio pratico, tornando al caffè al bar: in caso di rifiuto del pagamento con carta, l'esercente rischia una sanzione amministrativa da 31 euro.

OBBLIGO PER TUTTI SENZA SOGLIA MINIMA

pagamenti con carta

tassisti

soglia minima

L'obbligo ad accettare inon riguarda solo gli esercenti ma anche i professionisti, come per esempio medici e dentisti ma anche. La differenza più importante rispetto al passato riguarda laper i pagamenti che oggi non è più prevista. In buona sostanza i commercianti e professionisti sono costretti dal 30 giugno ad accettare pagamenti elettronici anche per micropagamenti.

GLI INCENTIVI PER I POS

agevolazioni

credito di imposta

bonus del 100%

Il governo ha previsto una serie diper gli esercenti che si devono mettere in regola con il Pos. Si inizia con il credito di imposta sulle commissioni relative a pagamenti con Pos; ilsulle commissioni relative a pagamenti con Pos; il credito di imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di Pos collegati ai registratori di cassa; il credito di imposta per l'acquisto di sistemi evoluti di incasso. Sul credito di imposta sulle commissioni maturate per i pagamenti elettronici è previsto unper le somme addebitate sulle transazioni con carte o bancomat mediante strumenti collegati a registratori di cassa. Dal 1° luglio il credito di imposta tornerà però al 30%.