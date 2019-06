Pace fiscale, riaperti i termini della rottamazione: c'è tempo fino al 31 luglio, finora cartelle per 38 miliardi

I 38 miliardi, precisa Maggiore in audizione in commissione al Senato, sono il valore di carico complessivo mentre è di 21,1 miliardi la base effettivamente riscuotibile dalla rottamazione ter. Quanto al "saldo e stralcio", si calcola un importo pari a 6,5 miliardi.



I numeri della pace fiscale - I 21,1 miliardi della rottamazione "ter" e i 6,5 miliardi del "saldo e stralcio" costituiscono "la base di riferimento per determinare, in relazione all'effettivo adempimento delle istanze presentate dai contribuenti, il gettito che deriverà dalla definizione agevolata", ha sottolineato Maggiore in commissione al Senato. In particolare, tra gli 1,7 milioni di richieste, 332mila sono relative all'istituto del "saldo e stralcio" e circa 1,4 milioni alla definizione agevolata. "Complessivamente - ha spiegato il direttore delle Entrate - le domande pervenute sono riferibili a una platea di circa 1,5 milioni di contribuenti". La regione dalla quale sono arrivate più istanze è il Lazio con 271.797 domande, seguita dalla Campania con 235.357, e dalla Lombardia con 226.421 richieste.



Via libera alla riapertura della rottamazione: domande fino al 31 luglio - Intanto è arrivato il via libera delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera all'emendamento della Lega che riapre i termini della rottamazione delle cartelle. La riapertura rispetto alla scadenza del 30 aprile prevede che il debitore entro il 31 luglio dichiari la propria volontà, con le modalità già previste per la rottamazione-ter, di voler aderire optando per il pagamento in un'unica soluzione al 30 novembre, cioè in massimo 17 rate, la prima delle quali sempre al 30 novembre. Riaperti anche i termini per il "saldo e stralcio".