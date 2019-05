Fisco, la Lega ripropone il condono al 20% e annuncia: "Flat tax in Cdm"

Sbloccacantieri, Lega: "Stop per due anni al Codice appalti" - Il Carroccio pensa anche a un "emendamento al decreto Sbloccacantieri per la sospensione per due anni del Codice appalti e per il rispetto della normativa europea vigente, come hanno fatto Germania e Gran Bretagna, quindi in totale adesione all'europeismo che vi affascina", annuncia Matteo Salvini in una conferenza stampa "Mi auguro - aggiunge il vicepremier - che non ci siano preclusioni politiche né dalle opposizioni né dalla maggioranza a sbloccare i cantieri". E continua dicendo che si tratta di una "norma che da anni chiedono tutte le imprese italiane. Il codice degli appalti è vecchio e sta ingessando il Paese".



"Flat tax al prossimo Cdm, è nel contratto" - Il leader leghista annuncia poi in Senato che intende "portare la discussione sulla flat tax per imprese e famiglie al prossimo Consiglio dei ministri" e precisa: "Per evitare che si dica che è la proposta della Lega, e siccome è nel contratto di governo, è giusto che sia una proposta del governo".



Poi scandisce: "Giustamente sul caso Rixi sono usciti 37 parlamentari dei 5 Stelle, richiamandomi al contratto di governo. Bene, sulla flat tax si applica il contratto di governo".



Tav, Salvini: "Il Piemonte la vuole" - Il leader leghista ha poi chiarito che "in Piemonte ha stravinto la Lega. L'85% dei Piemontesi ha votato per la Tav".