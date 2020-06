Pacchetto Lavoro: verso rifinanziamento Cig per l'emergenza

Le nuove misure sul fronte lavoro non possono "prescindere dal rifinanziamento della Cig" per affrontare l'emergenza. E' quanto si apprende da fonti del ministero sul pacchetto Lavoro in fase di elaborazione. Allo studio inoltre incentivi all'assunzione da distribuire in modo selettivo, con particolare attenzione a giovani e donne a lungo disoccupati, oltre a una staffetta generazionale per assumere i giovani e accompagnare gli anziani all'uscita.