P.a., Cgia Mestre: più sprechi che evasione, 200 mld inefficienze

Nel rapporto "dare-avere" tra lo Stato e il contribuente italiano, il soggetto maggiormente leso è quest'ultimo, e non l'amministrazione pubblica. Lo afferma l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, che compara la dimensione economica dell'evasione fiscale presente in Italia (110 miliardi), stimandola "poco più della metà" dei costi a carico di cittadini e imprese per sprechi, sperperi e inefficienze della P.a., (almeno 200 miliardi).