P.a.: 3,2 milioni di dipendenti (minimi da 20 anni), età media è 50 anni

La Pubblica Amministrazione italiana è anziana: l'età media è 50 anni. Ci sono poi ampie differenze tra i comparti: supera i 55 anni in enti come Cnel, Presidenza del consiglio e Carriera Penitenziaria, è di 39 anni nelle Forze Armate. Gli over 60 rappresentano il 16,3%, gli under 30 appena il 4,2%. Il numero totale dei dipendenti P.a., a inizio 2021, era di 3,2 milioni in calo di 31mila unità sul 2020. Un livello così basso non lo si vedeva da 20 anni.