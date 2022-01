Oxfam: "I paperoni del mondo due volte più ricchi durante la pandemia"

I super manager "paperoni" vedono rosa per il futuro, nonostante i dati economici suggeriscano prudenza. Dietro la ripresa si nascondono però due mondi opposti: da una parte quello dei ricchissimi , con i dieci maggiori patrimoni mondiali più che raddoppiati da 700 a 1.500 miliardi di dollari in due anni di pandemia. Dall'altra le vittime economiche della pandemia, che ha fatto cadere in povertà 163 milioni di persone . Lo riferisce l'Oxfam.

I guadagni di Amazon e Bezos - La denuncia di una "pandemia della diseguaglianza" certifica che solo per Jeff Bezos, il numero uno di Amazon, una delle aziende il cui fatturato è decollato con il Covid, il "surplus patrimoniale" nei primi 21 mesi di pandemia è 81,5 miliardi di dollari, l'equivalente del costo stimato della vaccinazione (due dosi e booster) per l'intera popolazione mondiale.

Più colpite le donne - Per contro la pandemia ha colpito più duramente le donne, che hanno perso 800 miliardi di dollari di redditi nel 2020 e faticano più degli uomini a recuperare i livelli di occupazione pre-Covid.



Big Pharma - Gran parte delle migliaia di miliardi pompati dalle banche centrali in funzione anti-crisi - denuncia Gabriela Bucher, direttrice di Oxfam International - sono finite nelle tasche dei miliardari". E poi, in assenza della sospensione temporanea dei brevetti per aumentare le vaccinazioni nei paesi più poveri, un altro "vincitore" è Big Pharma: Pfizer, BioNTech e Moderna hanno realizzato utili "per mille dollari al secondo".



Tredici italiani in più nella lista dei super ricchi - Il 5% più ricco degli italiani deteneva a fine 2020 una ricchezza superiore a quella dell'80% più povero. Fra marzo 2020 e novembre 2021 il numero dei miliardari italiani della Lista Forbes è aumentato di 13 unità e il valore aggregato dei patrimoni dei super-ricchi è cresciuto del 56% a 185 miliardi di euro alla fine dello scorso novembre.