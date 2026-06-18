Confindustria, Orsini: "Non possiamo bloccare Milano, 150 progetti fermi"

"A Milano credo che oggi abbiamo fermi più di 10 miliardi di investimenti, 150 progetti, di cui 10 oggetto di indagini. Ma quegli altri 140 progetti, chi è che non li firma? Visto che credo in Milano, abbiamo venduto Milano nel mondo come città europea, io dico che non possiamo fermare Milano". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all'Assemblea 2026 di Assoimmobiliare a Roma. "Sul tema della responsabilità, dobbiamo cominciare a dirlo: il problema di non mettere a terra le cose si chiama burocrazia", ha detto ancora Orsini.