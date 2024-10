Orsini (Confindustria): "Ho incontrato Giorgetti, sono molto soddisfatto"

Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha incontrato il ministro dell'Economia Giorgetti e si è detto "molto soddisfatto". Orsini ha detto che il ministro ha "condiviso la necessità degli investimenti nell'industria". Il leader degli industriali lo ha detto a Bari, arrivando in ritardo all'assemblea di Confindustria proprio per l'incontro con Giorgetti. "Il ministro ha condiviso con noi che la via per incrementare la produttività del Paese e il sostegno al welfare lo si fa, ovviamente, facendo investimenti nell'industria", ha aggiunto Orsini. "Cominceremo a lavorare, abbiamo toccato altri temi ovviamente per la legge di bilancio come l'aiuto alla casa per i neolavoratori assunti che per noi è un tema fondamentale, come dare una premialità Ires per chi fa investimenti", ha concluso.