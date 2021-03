Orlando: cassa integrazione fino a giugno, per le Pmi fino a ottobre

lapresse

Cassa integrazione fino a giugno per tutti e fino a ottobre per le piccole imprese che attualmente non hanno la tutela della cig ordinaria: è il piano annunciato dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando. La Cig per i lavoratori che non godono del sostegno ordinario finirà quando gli ammortizzatori sociali saranno estesi a tutti: un lavoro che il ministero porta avanti con le parti sociali e pensa di concludere entro ottobre.