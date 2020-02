Ops di Intesa, soci di riferimento di Ubi: "Offerta inaccettabile"

Arriva una dura replica all'offerta di Intesa Sanpaolo su Ubi, che viene definita "ostile" in un comunicato del Car, il patto di consultazione al quale aderisce il 17,8% del capitale della stessa Ubi. "L'offerta pubblica di scambio di Intesa-Unipol - si legge nella nota -, come prospettata, appare ostile, non concordata, non coerente con i valori impliciti di Ubi e dunque inaccettabile". E ancora: "Ubi è una banca sana, stabile, redditizia".