L'Ocse: per il Pil italiano +0,5% nel 2024 e +0,9% il prossimo anno

Il Pil dell'Italia dovrebbe attestarsi al +0,5% nel 2024, per poi crescere allo 0,9% nel 2025 e all'1,2% nel 2026. Il dato emerge dalle Prospettive economiche dell'Ocse, secondo cui la crescita del Pil mondiale dovrebbe invece attestarsi al 3,2% quest'anno, per poi salire al 3,3% nel 2025 e nel 2026. Secondo l'organismo restano però "rischi legati all'intensificazione delle tensioni commerciali e del protezionismo, e a una possibile escalation dei conflitti geopolitici". In Italia, "i consumi dovrebbero ripartire" e il Paese "continuerà a beneficiare di una crescita in aumento nei prossimi anni".