Pil, l'Ocse alza le stime sull'Italia: +0,8%, in Ue +0,7%

La crescita della produzione globale "è rimasta resiliente e l'inflazione ha continuato a scendere", ha affermato ancora l'organizzazione. La crescita è stata "relativamente sostenuta in molti Paesi del G20, in particolare in Stati Uniti, Brasile, India, Indonesia e Regno Unito. Tuttavia, i risultati rimangono modesti in alcune economie, tra cui la Germania, e la produzione si è contratta in Argentina. L'economia mondiale è a una svolta, è in corso un'accelerazione nei settori dei servizi. La crescita dei salari reali sostiene ora le spese delle famiglie, anche se il potere d'acquisto rimane inferiore al livello pre-pandemia in numerosi Paesi. Gli scambi mondiali ripartono più rapidamente del previsto ma i costi del trasporto marittimo restano elevati e gli ordini alle esportazioni sono recentemente rallentati".