Occupazione, a ottobre il tasso sale al 60,5%: il massimo dal 1977

Il tasso di occupazione a ottobre sale al 60,5%: si tratta, secondo l'Istat, di un livello record dal 1977, primo anno della serie storica.

L'occupazione, secondo i dati, segna una crescita dello 0,4% (pari a +82mila persone) rispetto a settembre e aumenta per uomini e donne, per i dipendenti permanenti e per gli ultracinquantenni; diminuisce invece per le restanti classi di età, per i dipendenti a termine e gli autonomi. Rispetto a un anno fa l'incremento di occupati è di 496mila persone.