Nuovo fondo Sure, Presidenza Ue: "Paesi divisi sulla proposta"

"Abbiamo discusso la proposta di una replica del fondo comune Sure e devo dire che ci sono pareri divergenti. Dobbiamo trovare una soluzione europea per ridurre i prezzi spot che sono troppo elevati", ha riferito il ministro delle Finanze della Repubblica Ceca, Zbynek Stanjura , al termine dell' Ecofin , insieme al vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis . "Continueremo a discutere - ha evidenziato Stanjura -, so che sembra che il ritmo sia troppo lento ma non è così".

"Molti Paesi hanno mix energetici diversi e idee diverse rispetto a quello che bisogna fare", ha concluso Stanjura.

Parigi: "Serve dispositivo Ue su modello Sure" -

Tra i promotori di una replica del fondo Sure, c'è la Francia. Nel corso della riunione Ecofin il ministro delle Finanze di Parigi, Bruno Le Maire, ha fatto appello ai suoi omologhi per "un piano di azione globale di lotta all'inflazione". Il piano, ha spiegato il titolare di Bercy, dovrebbe comprendere 5 "pilastri" tra i quali "l'abbassamento dei prezzi dell'energia con l'urgente necessità di disaccoppiare i prezzi dell'elettricità e del gas", punto sul quale "si stanno studiando di verse strade e un dispositivo di solidarietà europeo, basato sul modello Sure, con i tassi più bassi possibili".

Scholz: "Fondi Recovery non ancora spesi, agiscono su crisi" -

"La maggior parte dei soldi del Recovery Fund non è ancora stata spesa", e questo fondo "agisce direttamente nella crisi attuale". È invece quello che ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, rispondendo a una domanda sulle proposte dei commissari Ue, Paolo Gentiloni e Thierry Breton, che hanno invitato ad ispirarsi al programma Sure, per superare la crisi energetica nell'Ue.