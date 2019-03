Nuova via della Seta, Xi scrive all'Italia: siete partner strategico globale

"Siamo pronti - prosegue Xi - a rafforzare la comunicazione politica, a promuovere la fiducia e i matching strategici, a continuare a comprendere e a sostenere a vicenda gli interessi e i temi piu' cari alla controparte e a gettare le basi politiche dei rapporti bilaterali".



Xi cita Alberto Moravia - "Le amicizie non si scelgono a caso ma secondo le passioni che ci dominano", dice Xi citando il nostro Alberto Moravia ed evidenzia come, di fronte a un mondo in forte cambiamento, "la storia ci affida la responsabilità di innalzare i rapporti sino-italiani e portarli a un nuovo livello e di tutelare insieme la pace, la stabilita' e di far crescere la prosperità".



"Siamo pronti, insieme alla controparte Italiana, a costruire la Nuova Via della Seta, impegnandoci a collegare l'idea di interconnessione e connettività propria dell'iniziativa ai progetti italiani di 'costruzione dei porti del Nord' e 'investire in Italia' al fine di creare una nuova era per la Belt and Road in settori come la marina, l'aeronautica, l'aerospazio e la cultura", scrive Xi, secondo cui "Italia e Cina possono sviluppare il potenziale di cooperazione in settori come la logistica portuale, il trasporto marittimo, le telecomunicazioni e il medico-farmaceutico".



"Nel 2018, l'interscambio commerciale bilaterale ha superato la soglia dei 50 miliardi di dollari e gli investimenti bidirezionali cumulativi hanno superato i 20 miliardi", rimarca Xi. In ambito umanistico-culturale, il presidente cinese suggerisce di "rafforzare i gemellaggi tra i siti Unesco di Italia e Cina e incoraggiare la co-organizzazione di mostre d'arte ed esposizioni dei patrimoni culturali, la co-produzione di opere cinematografiche e audiovisive da parte degli istituti e organizzazioni culturali".



Xi si dice infine pronto, "insieme alla controparte Italiana, a rafforzare il coordinamento sull'agenda internazionale e in seno alle organizzazioni multilaterali" come Onu, G20, Asem e Wto, "su tematiche come la governance globale, il mutamento climatico, la riforma dell'Onu e del Wto".