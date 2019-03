Via della Seta, M5s smentisce la Lega: nessuna criticità sicurezza

"Purtroppo siamo costretti a smentire fonti leghiste che parlano di rimodulazioni del Memorandum della Via della Seta in materia di sicurezza". Lo sottolinea in una nota il M5s, che chiarisce: "Si tratta di una fake news, infatti il Memorandum resta invariato. Abbiamo esaminato sotto il profilo della sicurezza le intese istituzionali e commerciali che saranno sottoscritte in occasione della visita del presidente cinese e non sono emerse criticità".