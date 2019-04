Nuova falla di sicurezza per Facebook: vulnerabili i dati di 540 milioni di utenti

Un nuovo problema di sicurezza potrebbe aver reso vulnerabili i dati di 540 milioni di utenti Facebook conservati su server Amazon. Secondo la società di sicurezza informatica Upguard, all'origine del problema vi sarebbero due applicazioni accessibili tramite l'account Facebook ma sviluppate da terzi, le cui informazioni relative agli utenti sarebbero state immagazzinate su server pubblici configurati non correttamente e quindi non sicuri.

A dare notizia della falla è il quotidiano belga Le Soir, secondo il quale le due applicazioni sono quella sviluppata dalla messicana Cultura Colectiva, che conta oltre 6 milioni di utenti attivi al mese, e il gioco "At the Pool" che, pur non più disponibile dal 2014, avrebbe coinvolto 22mila utenti.



Secondo la società informatica che ha lanciato l'allarme, il problema risiede nel fatto che i server pubblici di Amazon sui quali sono custoditi i dati non sono configurati correttamente, e ciò permette a chiunque di scaricare tutti i database presenti al loro interno.



Facebook, da parte sua, non può rimediare non avendo controllo sui dati condivisi con terzi; a quanto pare ha però provveduto tramite un accordo con Amazon a chiedere l'eliminazione dei database incriminati.