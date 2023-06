Nordio risponde a Schlein: "Sull'evasione fiscale alterati i miei pensieri"

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è tornato sulla semplificazione normativa chiarendo che per risolvere il problema di "una giustizia troppo lenta" e di "incertezza", "bisogna intervenire a monte.

Ma quando si toccano questi nervi scoperti, si eccitano delle reazioni e addirittura si alterano i pensieri", ha detto riferendosi alle polemiche scaturite dopo le parole che ha pronunciato davanti al procuratore della Repubblica di Milano e alla Guardia di Finanza. "Io avrei legittimato l'evasione fiscale, cosa non vera che purtroppo è stata riportata in Parlamento da un autorevole rappresentante (Elly Schlein, ndr) che evidentemente non aveva letto" bene e quindi "ritorno sull'argomento e lo ripeto sperando di essere compreso", ha chiarito Nordio.