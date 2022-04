Netflix crolla in borsa fino al -38% dopo i dati sulla riduzione degli abbonati

Azioni di Netflix in caduta libera nella mattinata di mercoledì 20 aprile a Wall Street.

Dopo aver annunciato una riduzione di abbonati nel primo trimestre 2022 dopo dieci anni di crescita ininterrotta, in apertura di contrattazioni il colosso dello streaming è crollato in borsa fino al -38% . L'annuncio è stato accompagnato dalla previsione di un calo ulteriore nel secondo trimestre, causando un'ondata di declassamenti del titolo da parte dei broker americani per via dei timori sul potenziale di crescita a lungo termine dell'azienda.