Nelle grandi città casa fuori da Isee fino a 200mila euro

Gli imprenditori che, sulla base di quanto stabilito dai giudici, non pagano adeguatamente i propri lavoratori, non saranno tenuti a corrispondere la differenza nel caso si siano comunque attenuti agli standard di alcuni contratti collettivi. Lo prevede una modifica alla Manovra approvata in commissione al Senato e contenuta nel testo all'esame dell'Aula. Si tratta di casi in cui, secondo i giudici, il trattamento economico non sia conforme "ai princìpi" dell'articolo 36 della Costituzione sulla retribuzione proporzionata. Il dossier del Servizio Studi del Parlamento chiede quindi che "si valuti l'opportunità di chiarire, in relazione all'orientamento giurisprudenziale suddetto, la portata giuridica di tali riferimenti".