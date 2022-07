Nell'ultimo anno oltre 100 miliardi in più sui conti degli italiani

Diminuisce il potere d'acquisto -

guerra tra Russia e Ucraina

rischio recessione

i consumi delle famiglie

freno clamoroso

recessione nel 2022

Paolo Longobardi

Dopo il Covid, lacontinua a far crescere le riserve e i risparmi di famiglie e imprese italiane. Dati che mettono in allarme sul, sempre più vicino: "Per far ripartiree gli investimenti delle imprese servirebbe fiducia, ma le tensioni nella maggioranza e l'ormai conclamata crisi di governo rappresentano unper la ripresa e, allo stesso, favoriscono gli atteggiamenti conservativi. Ci stiamo avvitando in una spirale negativa e la prospettiva della, purtroppo, è sempre più realistica. Il decreto annunciato dal governo per la fine di luglio deve rappresentare una risposta concreta ai bisogni del Paese", commenta il presidente onorario di Unimpresa,

Meno investimenti -

massima prudenza

congelare qualsiasi investimento

"I comportamenti delle famiglie e delle imprese, fotografabili dall'analisi per strumento, mettono in evidenza un atteggiamento orientato soprattutto alla. Se i cittadini proseguono nel frenare la spesa, le aziende continuano adi breve e medio periodo", osservano gli analisti del Centro studi di Unimpresa.

I dati -

liquidità dei fondi d'investimento

fondi delle pensioni

Nel dettaglio, sono cresciuti di 45,5 miliardi, da 1.130,3 miliardi a 1.170,8 miliardi, i risparmi delle famiglie, mentre quelli delle aziende sono saliti di 28,9 miliardi, da 387,1 a 416,1 miliardi. Laè aumentata di 16,8 miliardi, mentre calano le riserve di due comparti: i depositi delle assicurazioni (da 16,4 a 16,1 miliardi), e quello dei, di 43 milioni, da 8,38 miliardi a 8,32 miliardi.