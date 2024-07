Nel 2025 serviranno oltre 2 milioni tra colf e badanti

Nel 2025 in Italia serviranno in tutto 2 milioni 288mila tra colf e badanti. Un fabbisogno che include non solo i collaboratori già assunti regolarmente, ma anche quelli che lavorano senza contratto. Sommando entrambe le categorie, gli addetti attualmente disponibili rimangono comunque pochi per coprire le richieste delle famiglie, che cercano un aiuto domestico, ma non lo trovano per diverse ragioni. Molti non possono permetterselo. Sono le stime contenute nel terzo paper del rapporto 2024 "Family (Net) Work - Laboratorio su casa, famiglia e lavoro domestico", presentato da Assindatcolf e dal Centro Studi e Ricerche Idos, autore dello studio.