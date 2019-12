Natale, Cna: 8 mln di italiani in viaggio, +7,8% rispetto al 2018

Durante le festività saranno poco più di otto milioni gli italiani che si metteranno in viaggio. Secondo i dati della Cna Turismo, sono quasi 600mila in più rispetto al 2018, con un incremento del 7,8%. L'82% di chi partirà lo farà per raggiungere una meta in Italia: per loro la spesa prevista è di circa 394 euro a testa, per un fatturato complessivo di 2,5 miliardi di euro.