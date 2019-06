Napoli, i saldi scattano in anticipo per le Universiadi | Ecco il calendario completo

A Napoli i saldi sono stati anticipati al 29 giugno in occassione della Universiade, l'Olimpiade Universitaria che si svolgerà nella città pertenopea dal 3 al 4 luglio. L'anticipazione è stata approvata anche per il resto della regione. A richiederlo sono stati i commercianti campani che hanno visto nell'evento sportivo di una tale eco mondiale l'occasione per aumentare il volume di vendite. "Agganciare una ripresa essenziale e scongiurare la perdita di ulteriori posti di lavoro" è ciò che merita il settore del commercio secondo Massimo Vernetti, presidente della Confcommercio.