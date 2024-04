Musk: "Telecom Italia ostacola lancio internet veloce di Starlink"

Starlink, la società di Elon Musk, afferma che l'introduzione di internet veloce in Italia è ostacolata da Telecom Italia.

E questa situazione ha possibili ripercussioni per i servizi nel sud dell'Europa e in nord Africa. Lo riporta Bloomberg citando una denuncia presentata da Starlink al ministero dell'Industria, nella quale la società afferma che Telecom Italia per mesi non ha rispettato le normative che richiedono di condividere i dati dello spettro per evitare interferenze di frequenza. Un portavoce di Tim respinge però questa "ricostruzione parziale dei fatti che non tiene conto delle interlocuzioni tutt'ora in corso".