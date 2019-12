Mps, slitta a inizio 2020 il piano di dismissione della quota del Mef

Slitta a inizio 2020 il termine per la presentazione all'Ue del piano di dismissione della quota del Mef in Mps. Lo si legge in una nota del ministero, in cui viene spiegato che la decisione è stata presa, su richiesta delle autorità italiane, "in linea con l'interlocuzione in corso in merito a un'operazione di derisking della banca".