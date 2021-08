Mps, ministro Franco: cessione non può essere messa in discussione

"Non vi sono le condizioni per mettere in discussione la dismissione della partecipazione dello Stato" in Mps. Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, è categorico nel motivare l'urgenza da parte del Tesoro di raggiungere un accordo con Unicredit sulla cessione del Monte dei Paschi. "Non sarà una svendita di proprietà statale", ha rassicurato Franco, che ha poi garantito il suo impegno nella "tutela dei lavoratori".